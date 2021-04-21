Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: Не думаю, что Лукашенко уступит Путину. Первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе

“Мне кажется, что первый парень на деревне не захочет стать вторым в городе. Тем более, Лукашенко сколько у власти? 27-й год. Я не думаю, что он уступит. Совершенно очевидно, что он рано или поздно уйдет, потому что его там ненавидят уже, но я думаю, что Лукашенко может предложить Путину какой-нибудь вариант: “Владимир, давай сначала вот ты, а потом я буду президентом объедиенной страны России, Беларуси”. То есть, он предложит какие-то условия, на которые Путин не может пойти. Он будет играть в эту игру, он будет давать какие-то обещания, которые потом он не будет выполнять, и будет менять все время условия. Он сейчас власть удержал. Что ему сейчас нужно? Ему нужны деньги. Ему не нужно сдать свою собственную власть, потому что неизвестно, чем это для него закончится”, – заявил он.

Гудков отметил, что в России среди заключенных есть сенаторы и бывшие министры, и “правила игры все время меняются и проблема диктатуры в том, что элитам совершенно непонятны правила игры”.

Лукашенко 18 апреля заявил, что вскоре озвучит “очень серьезное” решение.

В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента”, – заявил он.

22 апреля Лукашенко совершит визит в Мосву, сообщила его пресс-служба. В ходе визита запланированы его переговоры с Путиным.

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Контекст:Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В декабре 2019 года находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

22 февраля 2021 года во время встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подготовили к подписанию ряд “дорожных карт” по укреплению сотрудничества.

В марте Лукашенко заявил, что “глупо” работать над слиянием РФ и Беларуси.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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