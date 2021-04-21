 

Глава ВОЗ призвал к широкому использованию «Спутника V» в мире

21.04.2021, 21:12, Новости дня
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД России.

«Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад РФ в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавируса в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», – сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что стороны обсудили укрепление потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

«Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», – добавили в министерстве.

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.

Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.



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