Байден позвонил семье погибшего афроамериканца Флойда и назвал приговор по его делу “шагом вперед”

“Мы все чувствуем облегчение… Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне хочется увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать намного больше. Нам надо многое сделать”, – сказал Байден.

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! * pic.twitter.com/cg4V2D5tlI

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021

Также президент США 20 апреля опубликовал заявление в связи с приговором по этому делу на сайте Белого дома. В нем Байден заявил, что приговор может стать “гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке”.

“Никто не должен быть выше закона. Сегодняшний приговор передает это сообщение, но этого недостаточно. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Чтобы добиться реальных изменений и реформ, мы можем и должны делать больше, чтобы снизить вероятность того, что подобные трагедии когда-нибудь повторятся”, – заявил он.

Байден заверил, что назначенные им высокопоставленные чиновники займутся искоренением “неконституционной работы полиции” и реформированием системы уголовного правосудия.

Today, a jury in Minnesota found former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin guilty of murdering George Floyd.

The verdict is a step forward.

And while nothing can ever bring George Floyd back, this can be a giant step forward on the march towards justice in America.

— President Biden (@POTUS) April 20, 2021

В то же время Байден отметил, что насильственные методы протеста неприемлемы.

“Есть те, кто будет стремиться использовать эмоции момента, – агитаторы и экстремисты, не заинтересованные в социальной справедливости, которые стремятся к насилию, разрушению собственности, разжиганию пламени ненависти и разделения, которые сделают все, что в их силах, чтобы остановить движение этой страны к расовой справедливости. Мы не можем позволить им добиться успеха”, – заявил он.

“Настало время для этой страны объединиться, объединиться как американцы. В Америке никогда не может быть безопасной гавани для ненависти”, – подчеркнул президент.

Контекст:20 апреля 12 присяжных признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Судья сообщил, что окончательный приговор Шовину будет оглашен через восемь недель.

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля, Шовин – 7 октября.

