Кабмин опубликовал национальный план вакцинопрофилактики коронавируса

В частности, в апреле еще ожидаются поставки 367 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca.

В мае Украина рассчитывает получить 500 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca и 1,5 млн доз Sinovac Biotech.

В июне за счет госбюджета – 213 316 доз вакцины Sinovac Biotech и 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca. Еще 1 млн и 409 тыс. доз препарата Oxford/AstraZeneca Украина должна получить в рамках COVAX.

В июле запланированы поставки 1 448 700 доз вакцины от COVID-19 – 948 700 Pfizer/BioNTech (в рамках COVAX) и 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca.

Во втором полугодии запланированы поставки американской вакцины Novavax и препарата Oxford/AstraZeneca (в рамках COVAX) – с августа по декабрь по 2 млн и 1 031 660 доз (соответственно) ежемесячно.

Поставки 10 млн доз препарата Pfizer/BioNTech, согласно контракту, о подписании которого 6 апреля сообщал президент Владимир Зеленский, в национальном плане не указаны.

Контекст:В Украине зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз). Первые два препарата поступили в страну по контрактам, которые оплатило правительство, третий – в рамках инициативы COVAX. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Министра здравоохранения Максим Степанова в начале апреля говорил, что всего в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин против коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 40,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.

В Украине за прошедшие сутки более 15 тыс. граждан получили прививки от коронавирусной инфекции. С начала кампании по вакцинации прививки в Украине получили почти 478 тыс. человек, из них 477 831 вакцинирован одной дозой, а пятеро – двумя (два гражданина вакцинировались за границей).

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