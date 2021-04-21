Три с половиной года колонии. “Суд” в оккупированном Крыму приговорил украинского военного – Денисова

Военного “осудили” за “незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств”, он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

“Осуждаю действия подконтрольного оккупационной власти суда, ведь уголовное дело является сфабрикованным. Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего. Считаю недопустимым преследование наших граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины и осуждаю действия оккупационных властей, которые продолжают нарушать международные договоры и нормы международного права. Призываю представителей международного сообщества продолжать давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования и судилища над гражданами Украины и освободить всех узников Кремля”, – написала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5334879523251420

Контекст:Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший солдат Добринский пропал утром 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал Добринского. Украинского военного обвинили в незаконном переходе “границы” и хранении наркотических веществ. Адвокат Ислам Велиляев отвергает эти обвинения и считает, что наркотики были подброшены.

8 июня Велиляев подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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