Почти треть граждан считают, что РФ потерпит поражение в случае вторжения в Украину – опрос

При этом мужчины в два раза чаще женщин давали данный ответ, отметили в УИБ.

В то же время, 10% опрошенных ответили, что в результате длительного военного конфликта Украина потерпит поражение.

Почти одинаково мнение тех, кто считает, что вторжение РФ будет молниеносным, а в его результате будут разбиты войска России (10%) или Украины (11%). 28% опрошенных не имели однозначного мнения по этому вопросу.

Инфографика: uifuture.org

45% респондентов отметили, что наращивание РФ военной силы возле границ Украины свидетельствует о существовании реальной угрозы нападения России.

Лучшим решением для украинских властей в ответ есть усиление границ военным контингентом, полная милитаризация, мобилизация и активизация создания территориальной обороны. Так заявил 51% респондентов. 48% подчеркнули, что нужно искать военной помощи на Западе, 38% – за дипломатическое урегулирование конфликта, 23% выступают за активизацию переговоров непосредственно с РФ.

Контекст:В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

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