Минтранспорта оценило сроки ввода трассы Москва – Казань – Екатеринбург

Строительство автотрассы Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург идет по плану, работы должны завершиться в 2024 году, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Поручение президента РФ по продлению трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань до Екатеринбурга исполняется. Все работы должны быть завершены в 2024 году. Трасса М-12 разгрузит дорогу М-7 «Волга, сократит число ДТП в коридоре Москва – Казань, повысит безопасность движения, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России, обеспечит значительный макроэкономический эффект», – передает ТАСС слова министра.

По мнению Савельева, дорога обеспечит появление новых туристических направлений, даст импульс развитию инвестиций и созданию новых рабочих мест. Между тем в госкомпании «Автодор» считают, что время в пути от Казани до Екатеринбурга по новой трассе сократится в два раза – с 14 до семи часов.

Ранее Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга.