 

Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии

21.04.2021, 19:24, Новости дня
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В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости».

Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00.

С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школы. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены.

«Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис.

По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.



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