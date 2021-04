В Чехии назначили нового министра иностранных дел

На этом посту Кулганек заменил Томаша Петршичека, которого отправили в отставку в апреле. На протяжении последней недели обязанности главы МИД исполнял глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек.

Газета Lidové Noviny сообщает, что Кулганек – один из давних соратников социал-демократов, которых сейчас в Чехии возглавляет Гамачек. С середины июля 2018 года он работал заместителем Гамачека в министерстве внутренних дел. В 2014–2016 годах был заместителем министров обороны и иностранных дел.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что Кулганек стал главой дипломатии “в трудное время и в сложной ситуации”. Его ждут встреча с российским послом и переговоры с союзниками о поддержке Чешской Республики в случае подтверждения причастности российских шпионов ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В день назначения Кулганек успел поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Министр в Twitter поблагодарил НАТО за поддержку “в эти непростые времена”.

Díky @jensstoltenberg a @NATO za podporu * v t * chto slo * itých * asech. Jsem rád, * e jsme krátce po mém jmenování ministrem zahrani * í spolu mohli hovo * it. Vá * íme si toho, * e stojíte za námi! *

Thanks @jensstoltenberg and @NATO for support * in these uneasy times. pic.twitter.com/xCPGDlkwV7

— Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) April 21, 2021

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил нового главу МИД Чехии с назначением на должность.

“Поздравляем Якуба Кулганека с назначением министром иностранных дел Чешской Республики. Надеемся на совместное развитие прочного украинско-чешского партнерства во благо наших дружественных народов, а также на перспективу Украины в отношении ЕС и НАТО”, – написал Кулеба в Twitter.

* Congratulations to Jakub Kulhanek on his appointment as Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic. Looking forward to jointly developing the strong Ukrainian-Czech partnership for the benefit of our friendly nations, as well as Ukraine’s EU & NATO perspective.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2021

Контекст:Назначение нового главы МИД Чехии произошло на фоне конфликта страны с Российской Федерацией.

16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

17 апреля Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.

—