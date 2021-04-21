 

Депутат Киевсовета Терентьев: Благодаря рынку земли в городской бюджет Киева поступило 25 млн грн

21.04.2021, 18:42, Новости дня
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По его словам, в этом году в бюджет столицы должно еще поступить 78 млн 716 тыс. грн от продажи земельных участков под объектами недвижимого имущества – когда имущество находится на участке и на него оформлено право собственности, а также от предоставления разрешений на проведение экспертной денежной оценки земельного участка.

“Средства, полученные в результате надлежащего функционирования рыночных земельных отношений, направляются на медицинские, социальные, образовательные и другие сверхважные потребности нашего города, в частности на выплаты материальной компенсации семьям погибших воинов АТО”, − отметил Терентьев.

Он добавил, что на заседании постоянной комиссии  по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений 20 апреля депутаты поддержали ряд вопросов о предоставлении единовременной материальной помощи для получения земельных участков.

https://www.facebook.com/MykhailoTerentiev/posts/462524691692647

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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