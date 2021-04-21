 

В Китае представлен новый Audi concept Shanghai

21.04.2021, 18:26, Новости дня
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Немецкая компания Audi презентовала новый концепт под названием Shangha.

Вместе с тем в рамках автосалона в Шанхае автомобиль продемонстрировали в камуфляжной пленке. На данный момент известно, что новинка Shangha получила электрический агрегат, однако не исключено применение гибридной силовой установки. Некоторые эксперты высказали предположение, что под пленкой размещена модель Volkswagen ID.6.

В свою очередь, автомобиль построен на платформе MEB, которая используется во всех электрических моделях немецкого бренда. С такими параметрами запас хода на электротяге будет оставлять около 600 километров без подзарядки. Остальные достоинства автомобиля пока остаются засекреченными от публики.



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