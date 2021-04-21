 

Haval анонсировала новый кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка России

21.04.2021, 18:26, Новости дня
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Китайская компания Haval рассекретила подробности о новом кроссовере Jolion.

До конца весны автомобиль поступит в продажу на российском рынке. Автомобиль имеет увеличенную решетку радиатора, светодиодные фары, а также дополнительные ходовые огни. В салоне  применили улучшенный мультимедийный комплекс с 12-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, камеру кругового обзора, а также цифровую приборную панель и проекционный экран.

Кроме того, автомобиль имеет расширенные опции, повышающие уровень безопасности. Автомобиль обладает передним приводом и полузависимой задней подвеской. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 143 л.с., а также семиступенчатая автоматическая коробка передач.



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