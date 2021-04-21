Haval анонсировала новый кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка России

Китайская компания Haval рассекретила подробности о новом кроссовере Jolion.

До конца весны автомобиль поступит в продажу на российском рынке. Автомобиль имеет увеличенную решетку радиатора, светодиодные фары, а также дополнительные ходовые огни. В салоне применили улучшенный мультимедийный комплекс с 12-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, камеру кругового обзора, а также цифровую приборную панель и проекционный экран.

Кроме того, автомобиль имеет расширенные опции, повышающие уровень безопасности. Автомобиль обладает передним приводом и полузависимой задней подвеской. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 143 л.с., а также семиступенчатая автоматическая коробка передач.