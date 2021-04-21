 

Great Wall представил новый рамный пикап X Cannon 2022 года

21.04.2021, 18:26, Новости дня
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Известная марка Great Wall Motor официально представила на выставке в Шанхае полноразмерный пикап X Cannon.

Предложенный автомобиль имеет длину кузова свыше 5,7 метра. Под капотом нового пикапа X Cannon установлен 3-литровый турбированный двигатель на 354 л.с. Кроме того, автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль получит модификации с полным или задним приводом.

Прямыми конкурентами для китайского пикапа станут Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Ram 1500. Кузов автомобиля получился достаточно брутальным, что выражается в форме решетки радиатора, прямоугольной оптике и других внешних деталях. Остальные особенности автомобиля пока не озвучены.



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