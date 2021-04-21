Из-за карантина учебный год в школах могут продлить – Минобразования Украины

Он отметил, что согласно закону, учебный год в школах не должен длиться дольше 1 июля.

“Но в Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов – 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для обучения, должны быть использованы учебными заведениями, и каждое из них, каждая школа сама решает этот вопрос”, – сказал Кононенко.

По его словам, учебный год пока идет по плану, поскольку “дистанционное обучение – это все-таки одна из форм обучения”. В то же время, есть школы, где “часто происходили чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы”, особенно в западных регионах Украины.

“Возможно, именно там придется продлить обучение в июне. Это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство”, – подчеркнул Кононенко.

Контекст:В середине марта Минобразования рекомендовало перевести студентов и учеников 5–11 классов на дистанционное обучение в регионах с “желтым” и “оранжевым” уровнями эпидемической опасности. В случае сложной эпидемической ситуации ведомство советовало продлить весенние каникулы в школах.

В МОН Украины отмечали, что для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета Министров №104 от 17 февраля 2021 года. В частности, запрещается посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более половины учащихся и персонала учреждения, а также проводить в учебных заведениях массовые мероприятия при участии более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей. При “красном” уровне эпидемической опасности запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности. Исключения – учреждения дошкольного образования, специальные учебные заведения и 1–4 классы учреждений общего среднего образования.

Министерство здравоохранения Украины 21 апреля обнародовало новый перечень зон эпидемической опасности. Согласно ему в “красную” попали Киев и 12 регионов: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. В “желтой” зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области. Остальные регионы пребывают в “оранжевой” зоне эпидемической опасности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Украине подтвердили более 1,97 млн случаев COVID-19 (12 162 – за последние сутки), 40 796 – летальные. Выздоровели около 1,51 млн пациентов.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции 21 апреля Кабмин продлил режим карантина в Украине до 30 июня.

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