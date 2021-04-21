 

Концерн Samsung продал с начала года почти 80 млн смартфонов

21.04.2021, 15:42, Новости дня
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По данным южнокорейского производителя, объемы продаж смартфонов Samsung в первом квартале составили 77 миллионов штук. Эту же цифру подтвердили аналитики из консалтингового агентства Strategy Analytics, проводившие исследование рынка.

На сегодня почти каждый четвертый проданный в мире смартфон выпущен под брендом Samsung. Если точнее, то доля компании в данном сегменте составляет 23%.

Apple принадлежит 17% мирового рынка смартфонов. За три месяца в текущем году продано 57 миллионов iPhone. Наконец, третье место мирового первенства остается за китайской компанией Xiaomi. У нее 15% рынка смартфонов. С января по март продано 49 миллионов мобильных гаджетов данного типа.



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