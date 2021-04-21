“Наш край”: Власть должна срочно пересмотреть госбюджет, чтобы не допустить коллапса пенсионной системы и социального страхования в Украине

Политик убежден, что правительство должно немедленно предложить изменения в госбюджет.

“Сегодня из-за дыры в Пенсионном фонде в размере 7,5 млрд гривен под угрозой оказались выплаты пенсий и больничных. Если правительство не возьмется за голову, дырка будет увеличиваться и приводить к полному коллапсу пенсионной системы. Партия “Наш край” инициирует срочный пересмотр госбюджета – правительство должно взять под контроль дефицит Пенсионного фонда”, – заявил он.

Мазурчак добавил, что такая же ситуация сложилась и в Фонде социального страхования.

“Некомпетентное правительство пытается решить проблему, перекладывая долги из одного дырявого кармана в другой. Проблемы одних групп населения решают, создавая проблемы другим: проблемы пенсионеров решают за счет работников, а работников – за счет безработных или нетрудоспособных”, – считает политик.

Мазурчак призвал Кабинет Министров начать мыслить стратегически и прекратить заниматься популизмом.

“Вместо того, чтобы стимулировать бизнес, правительство пытается откупиться от него ничем не подкрепленными льготами, отменяет налоги, которые до сих пор наполняли Пенсионный фонд, а не ищет альтернативные источники его финансирования”, – отметил он.

Контекст:Доходы Пенсионного фонда за январь-март составили 116,6 млрд грн, расходы – 124, 1 млрд грн. В результате за первый квартал 2021 года не покрытый другими источниками разрыв бюджета Пенсионного фонда составил 7,5 млрд грн.

ПФУ завершил 2020 год с дефицитом 13,2 млрд грн. За счет госбюджета доходная часть фонда была дофинансирована на 184,5 млрд грн, что на 4,5% меньше по сравнению с показателем 2019-го.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

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