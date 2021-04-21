 

В Харькове дополнительные места для лечения COVID-19 развернули в детской травматологии

21.04.2021, 12:24, Новости дня
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“Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение перепрофилировать это отделение на реанимационное для больных COVID-19. Для этого есть все необходимые условия, ко всем кроватям подведен кислород. Уже сегодня отделение готово принимать пациентов. В первую очередь сюда переведут тех больных, которые сейчас находятся на разных этажах этой больницы, чтобы разгрузить переполненные палаты”, – рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее информации, в 17-й больнице есть 270 коек для больных  COVID-19.

Горбунова-Рубан подчеркнула, что отделение начнет работать “без так называемого ковидного пакета”. Необходимые документы находятся на рассмотрении в Национальной службе здоровья Украины.

“Как только они будут приняты, отделение получит разрешение на закупку необходимых лекарств, а медицинские работники смогут получать предусмотренные законодательством надбавки за лечение пациентов с заболеванием COVID-19”, – сообщили в мэрии.

По данным горсовета, в коммунальных больницах Харькова развернуто 900 мест для лечения больных COVID-19, 888 обеспечены кислородом. Харьковчан госпитализируют также в больницы областного подчинения.

Контекст:С 11 апреля в Харьковской области  установлен “красный” уровень эпидопасности распространения коронавирусной инфекции.
В Харьковской области за сутки выявили 938 новых случаев COVID-19. Из них 745 – жители города Харькова, сообщила 21 апреля пресс-служба Харьковской областной администрации. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 127,8 тыс. случаев СOVID-19,  2469 пациентов умерли.
За время пандемии в Украине подтвердили 1,9 млн случаев инфицирования коронавирусом (за последние сутки – более 19 тыс.), выздоровело более 1,5 млн пациентов, умерло 40,7 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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