 

Беременная Каролина Куркова снялась обнаженной и рассекретила пол будущего ребенка

21.04.2021, 12:24, Новости дня
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Модель позирует в кадре, накинув на плечи вязанный широкий шарф.

“Это драгоценные моменты,  завершающие последний отрезок времени, когда мы связаны особым образом. Мне пора по-настоящему получать удовольствие от беременности. Вскоре Луна Грейс  войдет в мир”, – написала Куркова.

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Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

Контекст:Куркова в 2009 году вышла замуж за кинопродюсера Арчи Друри. Супруги воспитывают двух сыновей: Тобина Джека (2009) и Ноа Ли (2015).
В декабре 2020 года Куркова объявила, что вскоре станет матерью в третий раз.Тогда она не уточнила пол будущего ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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