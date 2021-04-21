Беременная Каролина Куркова снялась обнаженной и рассекретила пол будущего ребенка
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Модель позирует в кадре, накинув на плечи вязанный широкий шарф.
“Это драгоценные моменты, завершающие последний отрезок времени, когда мы связаны особым образом. Мне пора по-настоящему получать удовольствие от беременности. Вскоре Луна Грейс войдет в мир”, – написала Куркова.
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Контекст:Куркова в 2009 году вышла замуж за кинопродюсера Арчи Друри. Супруги воспитывают двух сыновей: Тобина Джека (2009) и Ноа Ли (2015).
В декабре 2020 года Куркова объявила, что вскоре станет матерью в третий раз.Тогда она не уточнила пол будущего ребенка.
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