Режиссер Манский рассказал, что уехал из РФ из-за российской агрессии о отношении Украины

Ведущая отметила, что сейчас режиссер живет в Риге. Она спросила, что стало отправной точкой к принятию решения об отъезде.

“Вы знаете, это у меня не накапливалось. Никогда в нашей семье не стоял вопрос об отъезде. И уехали мы ровно весной 2014 года, когда начался процесс аннексии Крыма. И это решение было принято на самом деле за 60 секунд. Эти 60 секунд я помню – они стоят у меня в голове и будут стоять всегда”, – ответил Манский.

Он добавил, что решение было принято в Испании.

“У меня такая привычка: я в гостиничных номерах включаю телевизор, и он всегда работает. И вот я зашел в номер. Работал какой-то российский канал. И я зашел в тот момент, когда Валентина Матвиенко объявляла тему голосования в Совете Федерации. Она говорит: “Кто за то, чтобы разрешить главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину использование российских войск за пределами Российской Федерации?” Это все март 2014 года. Мы все находимся понятно в каком настроении. “Голосуем!” – и включился таймер, который отбивает эти 60 секунд. Пока идет таймер с отбиванием 60 секунд, во мне происходит извержение всех вулканов, которые есть на планете Земля – они все производили извержение внутри меня. И когда эти 60 секунд прошли, Валентина Ивановна очень спокойно сказала: “Решение принято”. Следующее мое движение – я взял мобильный телефон, позвонил жене, и мы в течение 5 минут приняли решение, что уезжаем из России”, – рассказал Манский.

Контекст:

Манский – российский режиссер документального кино, продюсер. Уроженец Львова. В 2019 году режиссер привез в Киев свой фильм “Свидетели Путина”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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