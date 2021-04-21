 

Эксперты предупреждают: хакеры стали притворяться компанией по кибербезопасности

21.04.2021, 12:10, Новости дня
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В сети появилась информация о преступной деятельности международной группировки хакеров, имеющей название FIN7. Они выдают себя за компанию по кибербезопасности и рассчитывают использовать доверчивость не только наивных частных лиц, но и корпоративных «клиентов».

Группировка нападает на различные компании, пытаясь получить доступ к компьютерам и важной коммерческой информации. Иногда они называют себя компанией по кибербезопасности Check Point Software Technologies, в других случаях – Forcepoint.

При этом преступники активно привлекают к работе честных специалистов по защите и анализу информационных систем, которых используют втемную. Поэтому и профессионалам в сфере ИТ следует проявлять бдительность, чтобы по собственной невнимательности не стать сообщником кибербанды.



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