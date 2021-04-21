Путин о пандемии: У меня была уверенность, что мы преодолеем все испытания

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса.

Путин отметил, что многие эксперты считали ситуацию с коронавирусом очень опасной. Многие больницы были переполнены, не хватало средств индивидуальной защиты, снижались запасы в магазинах. «Эпидемия наступала, но … у меня лично была твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания. Власти и общество действовали ответственно и солидарно. … Мы смогли работать на опережение», – сообщил Путин.

По словам президента, удалось более чем в пять раз увеличить число коек для приема больных с коронавирусом. Медиков обеспечили всем необходимым.

Президент также поблагодарил россиян, врачей и ученых за огромный и напряженный труд во время пандемии.

«Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и нашли ученые, разработавшие три надежные вакцины от коронавируса», – напомнил президент, заявив, что это прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны.