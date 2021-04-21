Global Times – РФ — большой белый медведь, которого Запад не в состоянии переварить

Отношение Запада к РФ не зависит от характера российской политической системы, считает Global Times. Демократические реформы не изменили отношения США и их союзников к Москве: нынешняя РФ куда демократичнее, чем, к примеру, Саудовская Аравия и Сингапур, но она куда влиятельнее и проводит самостоятельную политику, а следовательно, отвергается западными странами, пишет издание.



Reuters

США побудили своих союзников к высылке российских дипломатов в рамках жёсткой кампании против Москвы, пишет Global Times. В число этих стран вошли Украина, Чехия, Польша, Болгария и Румыния. Как отмечает издание, после развала СССР русские надеялись интегрироваться в западный мир, однако реальность оказалась такова, что даже бывшие союзники Москвы теперь ополчились против неё.

Можно сказать, что страдания РФ являются геополитической трагедией, пишет издание. После распада СССР РФ провела демократические реформы и приняла западную конституционную модель с многопартийной системой. Несмотря на это, критика РФ со стороны Запада на тему свободы, демократии и прав человека не прекратилась. Таким образом, перемены, давшиеся РФ большой ценой, не были признаны: США и их союзники по-прежнему считали Москву прямой противоположностью западным ценностям.

Подобная реальность печальна, пишет Global Times: её суть заключается в том, что отношение Запада к РФ зависит не от характера российской политической системы, а от геополитической обстановки. «Демократические реформы» РФ не способны завоевать дружбу США. Учитывая, что РФ обладает большим ядерным арсеналом и преследует собственные интересы, противоречащие интересам Запада, Москва по-прежнему будет целью западных стран. Как отмечает издание, РФ куда более демократична чем Саудовская Аравия или Сингапур, однако она намного влиятельнее этих стран. РФ — это большой «белый медведь, которого Запад переварить не в состоянии». Вот почему быть отвергнутой Западом — это её судьба.