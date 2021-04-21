Данилко вместе с Белоконь побывал на могиле Виктюка. Обнародовано фото с кладбища

“Пост памяти. Андрей Данилко поклонился Роману Виктюку во Львове”, – написал он.

Вергилис отметил, что могилу режиссера Данилко посетил 18 апреля, будучи во Львове по “творческим делам”. Данилко сразу определил в своем плотном графике время, чтобы посетить на Лычаковском кладбище место последнего упокоения Виктюка.

“Их длительное время объединяла идея совместной театральной постановки”, – рассказал Вергелис.

Он добавил, что лично когда-то слышал о таком замысле от самого Виктюка.

“Рассматривалась для постановки одна из комедий Мольера: то ли “Скапен”, то ли “Тартюф” в новой интерпретации”, – уточнил критик.

На фото Данилко запечатлен со своей коллегой Инной Белоконь. Она исполняет роль мамы Верки Сердючки – сценического альтер-эго Данилко.

https://www.facebook.com/oleg.vergelis/posts/3883511095072899

В свой пост Вергелис добавил архивное фото Данилко и Виктюка.

Тем же снимком Данилко делился на своей странице в Instagram 17 ноября 2020 года, в день смерти режиссера.

“С вами было так легко…” – писал он.

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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Контекст:Уроженец Львова Роман Виктюк умер 17 ноября в московской больнице, в которую его госпитализировали с COVID-19 в октябре. Причиной смерти 84-летнего режиссера стала тромбоэмболия.

Виктюк окончил актерский факультет ГИТИС, после этого работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.

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