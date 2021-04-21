В МИД ответили на вопрос о введении миротворцев ООН в Мьянму

Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев заявил, что вопрос о необходимости введении миротворческой миссии ООН в Мьянму из-за событий в этой стране пока обсуждать преждевременно, решение проблем должны найти граждане Мьянмы.

По его словам, Мьянма «отнюдь не единственная и далеко не первая страна, где возникают внутриполитические конфликты в связи с национальными выборами», передает РИА «Новости».

«Как мы видели, даже государства с более давними традициями демократии, в том числе и в Западном полушарии, не в полной мере застрахованы от внутренних постэлекторальных потрясений», – сказал он.

При этом Ильичев отметил, что Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. «Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. РФ полностью разделяет эту сбалансированную позицию», – сказал дипломат.

По его словам, в Москве уверены, чтобы «избежать дальнейшей эскалации, СБ ООН следует и далее настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами». «С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума», – сообщил он, подчеркнув, что важно помочь Мьянме достойно выйти из непростого периода ее истории.

Ильичев также отметил, что «непременным условием предпринимаемых усилий должна стать последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства». «Решение возникающих в стране проблем должны найти сами мьянманцы, а роль международного сообщества заключается в оказании им содействия в этом деле», – добавил дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что РФ отвергает претензии Запада из-за военно-технического сотрудничества с Мьянмой. «В отношении инсинуаций о неправомерности нашего двустороннего военно-технического сотрудничества с Мьянмой должен напомнить, что против этой страны не существует международного санкционного режима, который ограничивал бы контакты по военной линии и поставки вооружений в эту страну. Подобного рода заявления прессы – чистой воды пропагандистский трюк. Любопытно, что некоторые столицы, из которых они исходят, не отказываются от военных поставок в государства в активной фазе конфликта», – заключил Ильичев.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина. Руководители нового правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. 14-15 марта некоторые группировки протестующих в Янгоне и других городах страны перешли к вооруженному сопротивлению военным властям, используя самодельное огнестрельное оружие, луки и стрелы, рогатки и самодельные взрывные и зажигательные устройства.

Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ) сообщала, что с 5 февраля, когда начались массовые протесты против военных властей, к апрелю в Мьянме погиб 701 человек.