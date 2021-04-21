В ЮВО анонсировали учения с зарубежными партнерами

Представители 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) и Алжирской национальной народной армии определили сроки проведения и сценарий российско-алжирских военных учений «Алжир-2021», сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учения пройдут в сентябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии.

«На территории Северной Африки в Алжире прошла первая планирующая конференция по подготовке российско-алжирского военного учения «Алжир-2021». Представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и Алжирской национальной народной армии определили место, срок, тему и количество участников. В ходе конференции согласовывались сценарий учения, организация материально-технического обеспечения, в том числе порядок размещения и питания личного состава», – передает ТАСС сообщение ЮВО.

Сообщается, что тематикой учений станут действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований. От РФ в мероприятии планируется задействовать около 80 мотострелков ЮВО.

Кроме того «в Исламабаде состоялась первая планирующая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки и проведения шестого совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2021». Учение «Дружба-2021» пройдет в сентябре 2021 года на территории полигона Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае», – добавили в пресс-службе округа.

В рамках учения военнослужащие РФ и Пакистана обменяются опытом в части уничтожения незаконных вооруженных формирований и выполнения прочих задач в части контртеррористических операций.

«Военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач. В частности, в ходе контртеррористической операции, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий для обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях широкого применения противником самодельных взрывных устройств», – уточнили в пресс-службе ЮВО.

В учении планируется задействовать около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.