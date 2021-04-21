В МИД Азербайджана разъяснили слова Алиева о Зангезурском коридоре

В словах президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре нет угрозы территориальной целостности Армении, сообщила официальный представитель МИД страны Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева заявила, что Алиев «высказал свою точку зрения достаточно четко и конкретно», и «если МИД Армении хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется, это уже свидетельствует об их ненавистных намерениях», передает РИА «Новости».

«Мы хотели бы обратить внимание тех, кто хочет интерпретировать взгляды главы нашего государства, что в интервью 20 апреля президент Азербайджана говорил о возможном реваншизме против Азербайджана в Армении и возможных угрозах нашей территориальной целостности, так как это «вопрос национальной обороны, вопрос национальной безопасности», – добавила она.

По ее словам, «это не угроза территориальной целостности Армении, как утверждает МИД Армении, а показатель нашей решимости отреагировать на любую угрозу территориальной целостности в рамках международно-признанных границ Азербайджана со стороны Армении».

Абдуллаева также заявила, что в своем интервью Алиев заявил, что «Азербайджан готов к сотрудничеству», подчеркнув, что «мы должны смотреть в будущее».

«Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ. Этой же цели служит реализация трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2020 года», – подчеркнула она, заявив, что Ереван «вместо того, чтобы выполнять трехстороннее заявление, (…) пытается ввести в заблуждение международное сообщество своей ложью и клеветой».

Ранее Алиев заявил, что Зангезур и Ереван являются «историческими землями» Азербайджана и азербайджанский народ вправе туда вернуться. По его словам, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, может принести выгоду не только Азербайджану, Армении, России, Турции и Ирану, но и другим странам региона, поскольку может быть создана новая «Евразийская артерия».

Во вторник Алиев пригрозил Еревану решить вопрос строительства Зангезурского коридора через территорию Армении «при помощи силы» в случае отказа армянской стороны сделать это добровольно.

В МИД Армении назвали заявления Алиева и возможности силового решения вопроса Зангезурского коридора посягательством против территориальной целостности страны.