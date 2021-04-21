 

Полицейский застрелил вызвавшую его 16-летнюю афроамериканку в Коламбусе

21.04.2021, 8:18, Новости дня
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Полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант в городе Колумбус в штате Огайо, протестующие начали собираться у здания полиции города, сообщили СМИ.

Как информирует местный телеканал 10TV, полицейских вызвали на место инцидента во вторник около 16.30 по местному времени (23.30 мск). По заявлению семьи погибшей, она позвонила по номеру 911 из-за ссоры девушек возле ее дома, передает РИА «Новости».

На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что страж порядка открыл стрельбу в Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку.

Пострадавшая умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил, что в городе во вторник «трагически скончалась молодая девушка», однако никаких подробностей он не привел. «Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты», – написал он.

Однако, как информирует 10TV, у полицейского управления собралась толпа протестующих, которая стала выкрикивать имя погибшей девушки.

Этот инцидент произошел примерно в то же время, когда в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт экс-полицейскому Дереку Шовину, задушившему темнокожего американца Джорджа Флойда.



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