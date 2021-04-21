 

Пушков посоветовал Зеленскому прекратить обстрелы Донбасса

21.04.2021, 6:26, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить играть пустыми словами и для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса.

«Зеленскому надо для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду Донбасса. А пока он этого не делает, его выспренно-пустые речи бьют мимо цели и не имеют никакого смысла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Словно он не знает, что в Киеве мечтают «зачистить» ДНР и ЛНР. Словно не знает о том, как люди там ненавидят тех, кто их бомбил и обстреливал все эти годы. Словно не в курсе, сколько там похоронили родных и близких. Словно не помнит, как поступили с русскими в Одессе в мае 2014 года. Словно не знает, что в Крыму абсолютное большинство даже не думает о возвращении на Украину», – заметил парламентарий.

Ранее Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне.

В прошлую среду полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.



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