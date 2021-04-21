 

Путин и президент Кубы договорились укреплять стратегическое партнерство

21.04.2021, 5:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор президентом и первым секретарем Коммунистической партии Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, в ходе которого стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество.

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях», – сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы российский и кубинский лидеры условились координировать усилия по борьбе с коронавирусом, а также «активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах». Кроме того, Путин поздравил своего коллегу с избранием на пост первого секретаря ЦК компартии Кубы и с днем рождения, который Диас-Канель Бермудес отмечает во вторник, 20 апреля. Также президент передал дружеский привет экс-лидеру кубинской компартии Раулю Кастро.

В понедельник делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса первым секретарем центрального комитета организации, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране.

Ранее первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване. Рауль Кастро возглавлял компартию Кубы с 19 апреля 2011 года, является младшим братом бывшего лидера страны Фиделя Кастро. С 2008 по 2018 год был главой государства, в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель.

Президента Кубы избрали в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Компартии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров.



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