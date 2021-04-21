 

В Киеве суд приговорил к шести годам тюрьмы брачного афериста, который представлялся сотрудником Администрации Президента

21.04.2021, 1:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ведомстве отметили, что он выманил у потерпевших более 1,5 млн грн.

“35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил совершать заниматся мошенничеством Так, в течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства”, – сообщили в прокуратуре.

Мужчина был задержан в Киеве в апреле 2018 года. В июне того же года он сбежал из-под стражи, подкупив конвоира, но его вскоре задержали и вернули в СИЗО.

Суд признал мужчину виновным в мошенническом завладении средствами пострадавших в особо крупных размерах и побеге из-под стражи (ч. 2, 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4422614094416585


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Власти Москвы рекомендовали компаниям перевести работников на удаленку

26.07 / Вызывать побочные эффекты могут красители и консерванты в препаратах

02.01 / В Сети отреагировали на видео про приглашающего в Россию «Сержа-моржа»

07.11 / “Бог сказал убить 15 человек”. В Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих, двое погибли, восемь ранены

30.09 / Трамп вместе с адвокатом и бойцом прибыл в Кливленд для участия в дебатах с Байденом

28.12 / “Желанный до дорожи в теле”, “Ты моя неистовость”. Мишина и Эллерт показали эротические снимки

26.06 / В Нур-Султане задержали двоих человек за пикеты перед посольством Китая. Они требовали отпустить их родственников

29.07 / Госдума запросила сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

27.12 / “Нафтогаз України” в январе увеличивает цену на газ для населения

08.04 / Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика