В Киеве суд приговорил к шести годам тюрьмы брачного афериста, который представлялся сотрудником Администрации Президента

В ведомстве отметили, что он выманил у потерпевших более 1,5 млн грн.

“35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил совершать заниматся мошенничеством Так, в течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства”, – сообщили в прокуратуре.

Мужчина был задержан в Киеве в апреле 2018 года. В июне того же года он сбежал из-под стражи, подкупив конвоира, но его вскоре задержали и вернули в СИЗО.

Суд признал мужчину виновным в мошенническом завладении средствами пострадавших в особо крупных размерах и побеге из-под стражи (ч. 2, 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины).

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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