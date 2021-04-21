Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки

Военнослужащие украинской армии обстреляли во вторник из минометов окраины Горловки, подконтрольной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поелка шахты имени Гагарина: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – говорится на сайте представительства ДНР.

В понедельник в ДНР заявили об обстреле минами Донецка украинскими силовиками. Также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.