 

Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки

21.04.2021, 1:03, Новости дня
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Военнослужащие украинской армии обстреляли во вторник из минометов окраины Горловки, подконтрольной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поелка шахты имени Гагарина: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – говорится на сайте представительства ДНР.

В понедельник в ДНР заявили об обстреле минами Донецка украинскими силовиками. Также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.



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