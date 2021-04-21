 

Бывшему американскому полицейскому вынесли приговор за убийство Флойда

21.04.2021, 1:03, Новости дня
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Суд присяжных в американском Миннеаполисе признал экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда, виновным по всем пунктам обвинения, сообщил судья Питер Кэхилл.

Суд присяжных признал Шовина признан виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Судья зачитал вердикт, после чего все присяжные подтвердили, что согласны с ним. Шовин присутствовал на заседании. Он отреагировал на вынесение вердикта спокойно, передает ТАСС.

Напомним, 29 марта в Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином. Ранее Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. После произошедшего в США начались массовые беспорядки. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.



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