 

«Челси» решил выйти из Суперлиги

21.04.2021, 0:46, Новости дня
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Английский футбольный клуб «Челси», принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, покинет Суперлигу – новый турнир, о создании которого объявили в понедельник ведущие клубы Европы, сообщил спортивный репортер Daily Telegraph Бен Рамсби.

«Мне сказали, что «Челси» выходит из Суперлиги», – написал инсайдер в своем Twitter.

Новость об участии лондонского клуба в новом турнире вызвала критику болельщиков «Челси»: они собрались у домашнего стадиона команды «Стемфорд Бридж», чтобы высказать свой протест участию клуба в Суперлиге, сообщается в Twitter Football Daily. Между тем журналист The Sun Мартин Липтон в Twitter подтвердил информацию своего коллеги и сообщил, что из Суперлиги решил выйти другой английский клуб – «Манчестер Сити». «Манчестер Сити» выходит из Суперлиги. «Сити» сообщил организаторам, что не хочет участвовать в проекте стоимостью 4,6 млрд фунтов стерлингов. «Челси» готовит документацию для того, что тоже покинуть турнир», – написал журналист.

В то же время британская радиостанция Talksport в Twitter сообщила, что все клубы Суперлиги рассматривают роспуск турнира. «Представители всех 12 клубов встречаются сегодня вечером, чтобы обсудить роспуск Суперлиги», – сказано в сообщении.

Ранее английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира – Суперлиги. Это решение осудила ФИФА, назвав соревнование «сепаратистской лигой».

Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал УЕФА и другие стороны, которые выступают против создания Суперлиги.

В понедельник стало известно, что УЕФА решил исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.



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