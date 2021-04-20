24 Horas – «мы на краю пропасти» — генсек ООН представил «пугающий» доклад об изменениях климата

2020-й отнюдь не стал для Земли годом передышки, более того, он оказался хуже предыдущих, пишет Canal 24 Horas TV со ссылкой на доклад ООН об изменениях климата. Генсек Организации Объединённых Наций назвал этот документ «пугающим», подчеркнув, что человечество оказалось на «краю пропасти».

Антониу Гутерреш начал своё выступление по докладу ООН об изменениях климата, напрямую, без обиняков заявив следующее.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Это пугающий доклад. Его должны прочитать все лидеры и все ответственные за принятие решений в мире.

По словам главы ООН, мы находимся на краю пропасти, в точке невозврата для нашей планеты. Согласно докладу, 2020-й отнюдь не был годом передышки для Земли и оказался хуже предыдущих.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Температура была на 1,2 °С выше, чем в доиндустриальную эпоху. Мы приближаемся к опасному пределу в 1,5 °С, который установило научное сообщество.

В прошлом году, согласно докладу, из-за таяния ледников поднялся уровень моря и произошло несколько стихийных бедствий, таких как пожары и наводнения. Кроме того, по имеющимся данным, концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на 0,53 процента. А в этом году всё идёт к тому, что она вырастет ещё на 0,9 процента.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Нынешний год должен стать годом действия. Пан или пропал.

Для достижения этого нужно…

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: …к 2030 году сократить выброс парниковых газов на 45 процентов по сравнению с уровнем 2020 года, а к 2050-му добиться нулевого уровня выбросов.

Гутерреш резко раскритиковал руководителей стран: они делают недостаточно для минимизации изменений климата, поскольку их планы действий имеют изъяны. Генсек напомнил им о том, что надеется к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго увидеть от них реальные планы и более качественные результаты.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.