 

Посол Франции рассказал, когда Макрон может посетить Украину

20.04.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На встрече [с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 16 апреля] президент Макрон вновь подтвердил желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет, опять же, о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики”, – сказал посол.

Он отметил, что недавний визит Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

Контекст:Зеленский 16 апреля встретился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет позднее присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель.
По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.
В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.
По итогам визита Зеленского в Париж Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона поговорить с президентом России Владимиром Путиным.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В украинском МИД заявили, что организаторов голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму и на Донбассе ждут санкции

18.01 / Бразилия одобрила экстренное использование вакцин Sinovac и AstraZeneca. Ранее страна отказалась регистрировать “Спутник V”

07.04 / Эксперт Defense News – растущее военное сотрудничество России и Китая предвещает новые проблемы для НАТО

17.10 / В Москве возобновили дезинфекцию общественных пространств

18.09 / Минобороны Украины пересмотрит приказ о штрафах для военнослужащих, открывших огонь на фронте

25.11 / Эксперт: Брат мог посоветовать Качиньскому приземляться в Смоленске в плохую погоду

03.03 / Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение – СМИ

20.01 / Кабмин запретил тестирование косметики на животных

13.08 / Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

13.07 / Путин сократил центральный аппарат МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика