Посол Франции рассказал, когда Макрон может посетить Украину

“На встрече [с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 16 апреля] президент Макрон вновь подтвердил желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет, опять же, о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты у нас пока нет, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики”, – сказал посол.

Он отметил, что недавний визит Зеленского в Париж следует рассматривать как регулярный контакт лидеров Франции и Украины, который состоялся по плану.

Контекст:Зеленский 16 апреля встретился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет позднее присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

По итогам визита Зеленского в Париж Елисейский дворец сообщил о намерении Макрона поговорить с президентом России Владимиром Путиным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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