Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от социальной сети Instagram незамедлительно снять ограничения на воспроизведение гимна РФ в пользовательских видеороликах.

«Социальная сеть Instagram ввела ограничения на пользовательские видеоролики, содержащие фрагменты государственного гимна России. Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», – говорится в сообщении на сайте службы.

В письме отмечается, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Как отмечает Роскомнадзор, блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима.

В ведомстве подчеркнули, что в любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране. «Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ», – отметил Роскомнадзор.

Напомним, в конце января Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения на публикацию контента с гимном РФ на видеохостинге YouTube. Позже видеохостинг YouTube признал обоснованность претензий Роскомнадзора и пообещал снять ограничения на воспроизведение гимна России.