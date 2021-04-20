 

MSNBC – исторический момент — аппарат NASA совершил первый полёт на Марсе

20.04.2021, 21:56, Новости дня
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Специалисты NASA впервые провели успешный подъём и посадку вертолёта Ingenuity на поверхности Красной планеты. Учёные собираются продолжить испытания с аппаратом в течение ближайших недель, передаёт MSNBC.

Этим утром произошло историческое событие: вертолёт NASA Ingenuity совершил первый активный полёт на другой планете. Вот что проходило в пункте управления NASA, когда четырёхфунтовый аппарат взлетел на Марсе.

РАБОТНИКА NASA: Приземление. Посадка завершилась (аплодисменты). Данные высотометра подтвердились. Первый полёт аппарата Ingenuity на другой планете состоялся.

Вскоре Ingenuity отправил на Землю первое изображение. Аппарат поднялся на десять футов в воздух, прежде чем вернуться на поверхность Марса. Ожидается, что он совершит несколько более длительных полётов в следующие несколько недель, но ему будет необходимо делать паузы в течение четырёх-пяти дней для подзарядки аккумуляторов.

Руководительница проекта Мими Аунг заявила: «Мы так долго говорили о повторении успеха (изобретателей самолёта. — ИноТВ) братьев Райт на Марсе, и вот он наступил!»

Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.



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