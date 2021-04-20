 

Грузинские партии подписали документ по преодолению политического кризиса в стране

20.04.2021, 21:00, Новости дня
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Документ подписали спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе и член “Грузинской мечты” Шалва Папуашвили, лидеры партии “Лело” Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, лидер партии “Граждане” Алеко Элисашвили, лидер партии “Гирчи” Вахтанг Мегрелишвили, лидер партии “Гирчи – Больше свободы” Зураб Джапаридзе, лидер “Стратегии Агмашенебели” Георгий Вашадзе, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе, в качестве индивидуальных депутатов парламента – Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе.

Этот документ властям Грузии предложил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он предусматривает освобождение из заключения председателя партии “Единое национальное движение” Ники Мелия и совладельца телеканала “Мтавари” Георгия Руруа; проведение системных избирательных изменений; реформы в сфере правосудия; перераспределение полномочий в парламенте.

В документе указано, что досрочные парламентские выборы пройдут в Грузии в 2022 году – если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти “Грузинская мечта” не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, которые подпишут документ, должны прекратить бойкот парламента.

Мишель также принимал участие в церемонии, но по видеосвязи. Вскоре он в своем Twitter поздравил власти Грузии с подписанием документа.

“Поздравляю политических лидеров с подписанием соглашения по выходу из текущего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и позволяете демократии восторжествовать. Спасибо президенту Саломе Зурабишвили и всем сторонам”, – написал Мишель.

Agreement in #Georgia

Sakartvelos Gaumarjos!

Congratulations to political leaders on signing the deal out of the current crisis.

You put the people’s interests first and let democracy prevail.

Thanks to President @Zourabichvili_S and all parties. pic.twitter.com/cBm4pRQwWr

— Charles Michel (@eucopresident) April 19, 2021

20 апреля Мишель уже лично прибыл в Тбилиси с незапланированным визитом, чтобы лично поблагодарить грузинских политиков, подписавших соглашение о выводе страны из кризиса, отмечает “Эхо Кавказа”.

Среди прочего глава Европейского совета провел встречу с правящей партией и оппозицией Грузии, сообщают “Новости Грузии”. До этого он встречался с президентом и премьер-министром страны.

Контекст:Политический кризис в Грузии начался сразу же после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,14% пришедших на выборы.
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября они объявили бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов. С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов.
Ситуация в стране усугубилась после того, как 23 февраля полиция задержала председателя оппозиционной партии “Единое национальное движение” Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили. 
В марте Евросоюз назначил посредника в диалоге между политическими силами Грузии – представителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона. С 12-го по 19 марта он находился в Грузии, участвуя в переговорах между членами “Грузинской мечты” и оппозицией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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