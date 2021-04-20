Шизофрению предлагают лечить с помощью пищевой добавки

Научные сотрудники Токийского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что в лечении шизофрении может помочь бетаин. Данная пищевая добавка используется в качестве гепатопротекторного и метаболического средства.

Ранее проведенные работы показали, что в мозге пациентов с шизофренией количество бетаина снижается. Так, ученые предположили, что повышение уровня бетаина может помочь в лечении данного заболевания. Чтобы проверить данное предположение, эксперты провели серию экспериментов с лабораторными мышами. В пищу животных добавляли повышенную концентрацию бетаина, после чего они стали проявлять нормально поведение.

Таким образом, исследователи считают, что бетаин может быть действительно эффективным терапевтическим средством при некоторых видах шизофрении. Однако потенциал данной добавки еще предстоит исследовать.