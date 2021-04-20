В Нью-Йорке застрелили человека в продуктовом магазине

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк, стрелявший скрылся, сообщили полицейские.

Инцидент произошел в офисе продуктового магазина Stop & Shop в районе Вест Хемстед. По словам комиссара полиции округа Нассо Патрика Райдера, у правоохранителей не было причин открывать огонь, передает CNN.

Полиция Нью-Йорка в своем Twitter сообщила, что раненые во время стрельбы были госпитализированы. Из соображений безопасности близлежащие школы были закрыты, жителям района рекомендовано не выходить на улицы.

На прошлой неделе в американском Ноксвилле в результате стрельбы в школе погиб один человек. За несколько дней до этого в круглосуточном магазине американского штата Миссури во время стрельбы один человек погиб, еще трое получили ранения.