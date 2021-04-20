 

В Нью-Йорке застрелили человека в продуктовом магазине

20.04.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк, стрелявший скрылся, сообщили полицейские.

Инцидент произошел в офисе продуктового магазина Stop & Shop в районе Вест Хемстед. По словам комиссара полиции округа Нассо Патрика Райдера, у правоохранителей не было причин открывать огонь, передает CNN.

Полиция Нью-Йорка в своем Twitter сообщила, что раненые во время стрельбы были госпитализированы. Из соображений безопасности близлежащие школы были закрыты, жителям района рекомендовано не выходить на улицы.

На прошлой неделе в американском Ноксвилле в результате стрельбы в школе погиб один человек. За несколько дней до этого в круглосуточном магазине американского штата Миссури во время стрельбы один человек погиб, еще трое получили ранения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / На Украине сказали, сколько денег нужно для восстановления Донбасса

25.12 / Зеленский о вероятности нападения РФ со стороны Крыма: Я даже не хочу это представлять. Все тогда будут мобилизованы – и мужчины, и женщины

27.03 / Компания Apple готова заменить бывшие в употреблении смартфоны новыми

23.11 / Названо условие прекращения роста числа случаев коронавируса в России

05.07 / Спасенного из-под завалов ТЦ под Кировом строителя положили в реанимацию

29.03 / Умерла главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

19.02 / Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Мельбурне

17.10 / Кроссовер Toyota Yaris Cross стал бестселлером в Японии

30.12 / Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

30.03 / РДШ и Константин Ивлев проверили школьное питание в Нижнем Новгороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика