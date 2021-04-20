 

СК завел дело в отношении напавшей на малолетнего сына с ножом петербурженки

20.04.2021, 20:16, Новости дня
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, которая напала с ножом на своего девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СК России.

«Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления … умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – говорится в сообщении.

По данным следователей, мать ребенка находится в психиатрической больнице. В органах опеки и попечительства поднят вопрос о лишении ее родительских прав. Отмечается, что мальчик госпитализирован в детскую больницу, где ему оказывается медицинская, а также психологическая помощь.

Добавляется, что на данный момент устанавливаются причины, по которым ребенок оказался в опасном для жизни положении.

«Выделен материал в отношении должностных лиц органов системы профилактики для проверки их действий (бездействия)», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что наркоманка напала с ножом на девятилетнего сына в Петербурге. По данным следствия, 28-летняя женщина в квартире одного из домов Петербурга несколько раз ударила своего сына ножом. Ребенка госпитализировали. Сообщалось, что между хозяйкой квартиры и ее дочерью произошла драка из-за наркозависимости девушки. Ее мать «выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь». Когда женщина вернулась, то увидела, что ее дочь держит нож, а у внука – «резаная рана руки».



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