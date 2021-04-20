Черногория объявила о снятии всех ограничений для въезда туристов из России
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Власти Черногории намерены отменить все ограничения для въезда российских туристов, сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, республики Белоруссия, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», – сообщил Спаич в соцсетях, передает ТАСС.
Ранее российское руководство приняло решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Газета ВЗГЛЯД писала, что потенциальные российские туристы интересуются в Сети билетами в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР и Черногорию.
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