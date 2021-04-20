Черногория объявила о снятии всех ограничений для въезда туристов из России

Власти Черногории намерены отменить все ограничения для въезда российских туристов, сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, республики Белоруссия, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», – сообщил Спаич в соцсетях, передает ТАСС.

Ранее российское руководство приняло решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что потенциальные российские туристы интересуются в Сети билетами в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР и Черногорию.