 

Черногория объявила о снятии всех ограничений для въезда туристов из России

20.04.2021, 19:20, Новости дня
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Власти Черногории намерены отменить все ограничения для въезда российских туристов, сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, республики Белоруссия, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», – сообщил Спаич в соцсетях, передает ТАСС.

Ранее российское руководство приняло решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что потенциальные российские туристы интересуются в Сети билетами в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР и Черногорию.



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