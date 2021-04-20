В РФ предложили включить вакцинацию от Эболы в календарь прививок

Минздрав РФ предлагает включить вакцинацию от лихорадки Эбола в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, следует из проекта ведомства.

«Новеллами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям является включение в него вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих за пределы Российской Федерации в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы), лиц, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Проектом также предлагается включение в календарь прививок по эпидпоказаниям вакцинации против коклюша контактных лиц из очагов заболевания, ранее не болевших, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коклюша.

В декабре 2020 года Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.