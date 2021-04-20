 

В РФ предложили включить вакцинацию от Эболы в календарь прививок

20.04.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минздрав РФ предлагает включить вакцинацию от лихорадки Эбола в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, следует из проекта ведомства.

«Новеллами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям является включение в него вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих за пределы Российской Федерации в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы), лиц, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

Проектом также предлагается включение в календарь прививок по эпидпоказаниям вакцинации против коклюша контактных лиц из очагов заболевания, ранее не болевших, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коклюша.

В декабре 2020 года Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Выявлена мошенническая схема с «долгами за ЖКХ»

29.08 / Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

29.12 / Совбез Карабаха велел сектам свернуть деятельность

07.10 / В ВАКС связали взрыв во дворе суда с делом Мартыненко

11.11 / В правительстве сказали, когда коронавирус прекратит влиять на экономику России

18.03 / В Харьковской области ужесточили карантин. Посещения школ, кинотеатров и спортзалов ограничили

02.04 / Суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

13.01 / Помпео не захотели видеть в Европе

04.08 / В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

31.12 / Начались поставки газа из Азербайджана в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика