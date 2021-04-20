“Давайте будем настоящими”. Lizzo снялась голой и показала, как ее тело выглядит без обработки

“Хочу показать вам это неотредактированное селфи. Обычно я поправляю живот и разглаживаю кожу, но покажу, как выгляжу естественно, чтобы изменить разговор о стандартах красоты. Давайте все будем настоящими”, – написала артистка.

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Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

Контекст:Lizzo – обладательница трех премий “Грэмми”.

Ее дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году, второй – Big Grrrl Small World – в 2015-м (после выхода Big Grrrl Small World она подписала контракт с Atlantic Records), третий – Cuz I Love You – в 2019-м.

Певица в своем творчестве и блоге пропагандирует бодипозитив. Участницами ее балета являются пышнотелые танцовщицы.

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