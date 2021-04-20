Эксперт: Оппозиции нужен международный скандал с Навальным

Осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального за последнее время осматривали девять медиков, причем большинство из них были приглашенными специалистами. Однако представители оппозиции все равно не удовлетворены, ибо им осмотр Навального не нужен, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«За два последних месяца Навального врачи осматривали 11 раз. Для этого было задействовано девять специалистов. Но важно совсем другое. Только три из них были «тюремные». Остальные шесть – это как раз те самые, приглашенные», – написал он в своем Telegram-канале.

«Но все равно, это не те! Им нужен не осмотр Навального, а скандал! Международный повод», – отметил Карнаухов.

По мнению эксперта, Навальный, «похоже даже не человек, это просто проект, в рамках которого идет атака на Россию».

Напомним, в источник в УФСИН сообщал, что во Владимирской колонии №2 Навального посетили сразу несколько специалистов. К нему приходили гражданские специалисты, в числе которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Блогеру делали МРТ, УЗИ, ЭКГ, а также электронейромиографию нижних конечностей, поскольку он жаловался на онемение ног.

В этот же день в региональном управлении ФСИН сообщили о решении перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных. Там отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное. При этом в понедельник личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.

В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт.

В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.

Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.