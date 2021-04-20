Назван срок окончания госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также добавил, что на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники, среди которых 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: «Новосибирск», «Красноярск», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

Министр также отметил, что «принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли – атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» – успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана».

Ранее сообщалось, что государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков».