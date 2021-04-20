 

«Волонтеры Победы» предупредили ветеранов о действующих от имени движения мошенниках

20.04.2021, 16:38, Новости дня
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Активисты движения «Волонтеры Победы» призывают ветеранов проявлять бдительность и сообщать информацию о мошенниках, которые выдают себя за представителей движения, сообщила руководитель движения Ольга Амельченкова, отметив, что злоумышленники пытаются заманить в финансовую пирамиду.

«Недавно к нам обратились несколько человек, которым поступили подозрительные звонки якобы от представителей нашего движения. Ветеранам, детям войны, труженикам тыла и просто пожилым людям мошенники предлагали приехать к ним в офис с документами для оформления бесплатных путевок в санатории и тем самым заманивали в финансовую пирамиду. Мы незамедлительно обратились в ГУ МВД РФ по Москве и благодаря совместным действиям мошеннической схеме был положен конец. Пожалуйста, будьте бдительны и звоните нам. «Волонтеры Победы» всегда помогут», – цитирует ТАСС Амельченкова.

Она подчеркнула, что «Волонтеры Победы» с момента создания движения помогают ветеранам Великой Отечественной войны. «Многие герои знают наших добровольцев в лицо. Когда им звонят или к ним приходят другие люди, беспокоятся и связываются с нами», – добавила Амельченкова. «Поражает то, с каким цинизмом люди могут относиться к тем, кто, не щадя себя, ковал Победу в тылу и на фронте», – подчеркнула руководитель движения.

Ранее сообщалось, что «Волонтеры Победы» с 17 апреля по 22 июня проведут Международный субботник, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Акция объединит города и села России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщают организаторы.



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