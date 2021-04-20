Прокуратура Москвы собрала доказательства экстремистской деятельности ФБК и штабов Навального

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20.04.2021, 14:50, Новости дня
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Прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом), Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность.

Ведомство напомнило, что 16 апреля обратилось в Московский городской суд с административным исковым заявлением о признании некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального» экстремистскими и запрете их деятельности.

«В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

Там указали, что эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции». В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций «ФБК», «ФЗПГ» и движения «Штабы Навального», – добавили в ведомстве.

В понедельник Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом), Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями. В иске столичная прокуратура указала, что фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.



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