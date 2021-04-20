Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы на складах в Врбетице не являются терактом

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Об этом сообщил генпрокурор Чехии Павел Земан.

Как отметил Земан, с юридической точки зрения это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. «По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или [нанести ущерб] обороноспособности Чехии», – написал он в своем Twitter.

По словам генпрокурора Чехии, «дело исключительно политиков, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице. Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».

Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма. Он также отметил, что РФ не нападала на Чехию. Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию.

Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность РФ ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.