 

“Страх, в котором жила, умер вместе с ним”. Пережившая нападение журналистка Луговая сообщила о смерти обвиняемого

20.04.2021, 14:40, Новости дня
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“Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить… Так вот, этот страх умер вместе с ним”, – написала она.

Журналистка не уточнила в публикации причину смерти обвиняемого. По словам Луговой, она не намерена завершить судебные разбирательства.

“Это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он. В этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров. На моем примере и благодаря вашей поддержке мы сможем создать прецедент, который действительно что-то сдвинет в системе безопасности пассажиров и позволит быть уверенными в том, что наши права можно и нужно защищать”, – резюмировала она.

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Публикация от Анастасия Лугова (@nastyalugova)

Контекст:Луговая в ночь на 31 июля 2020 года была избита злоумышленником в купе поезда “Мариуполь – Киев” на глазах у своего сына. По ее словам, мужчина пытался ее изнасиловать.
Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его без права выхода под залог.
23 октября 2020 года Киевская городская прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении Рудзько. Ему инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В конце октября во время закрытого судебного заседания Рудзько попросил у Луговой прощения. Луговая заявила, что будет настаивать на более серьезном наказании.
После случившегося Луговая снялась в клипе певицы alyona alyona и запустила свой проект о насилии “Не мовчи”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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